Состоялась встреча представителя МИД Армении с послами и спецпосланниками стран ЕС по ВП

Начальник департамента Европы МИД Армении Тигран Самвелян 21 апреля провел онлайн-встречу с послами и специальными посланниками государств-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны отметили ключевую роль вступившего в силу 1 марта 2021 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС в повестке программы реформ Республики Армения. Стороны также отметили роль Восточного партнерства как платформы, основанной на общих ценностях и намеченных целях.

Во время встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. Тигран Самвелян представил своим коллегам гуманитарную ситуацию в Арцахе и шаги, предпринимаемые с целью ее урегулирования. Внимание партнеров было также обращено и на невыполнение промежуточных мер, введенных в отношении Азербайджана Европейским судом по правам человека.