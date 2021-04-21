Вице-премьер Тигран Авинян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 21 апреля принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер выразил благодарность за продолжающуюся финансовую и техническую помощь, оказываемую ЕС в области экономики и управления, а также подчеркнул роль вступившего в силу 1 марта Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС в дальнейшем развитии отношений.

Говоря о среднесрочных программах восстановления и развития экономики, вице-премьер сказал, что они должны повысить конкурентоспособность страны за счет создания инновационных, технологических и эффективных механизмов устойчивого развития.

В рамках сотрудничества Армения-ЕС стороны затронули три основных направления: реформы в сфере общественного управления, цифровизацию и инновации. Назвав реформу общественного управления приоритетной задачей правительства, Тигран Авинян подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС в этом направлении. Коснувшись процесса цифровизации, он сообщил, что правительство добилось значительного прогресса во внедрении единой системы предоставления госуслуг. Вице-премьер назвал инновации и креативность необходимыми условиями для достижения фундаментальных изменений в вопросах стратегического планирования, предоставления услуг, государственных институтов и гражданской службы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и модернизации инфраструктуры в рамках двустороннего сотрудничества. В этом контексте вице-премьер выделил сферы общественного транспорта, благоустройства дорог и авиационной безопасности.

Было затронуто сотрудничество в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Была подчеркнута важность разработки политику по эффективному противодействию климатическим изменениям, сосредоточению и надлежащему управлению доступных ресурсов. Были обсуждены также перспективы сотрудничества с ЕС в рамках инновационного механизма “обмена долгов на климат”.