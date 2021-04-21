В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля

Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".

В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.