Предстоящие на 22 апреля мероприятия
17:59, Апрель 21, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21.04-21:50 РФ продлевает временное проживание лиц без законных оснований для пребывания в стране
- 21.04-21:47 Обсуждены вопросы развития армяно-молдавских отношений
- 21.04-21:37 Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен
- 21.04-21:20 В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
- 21.04-20:25 Российским миротворческим контингентом от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории
- 21.04-20:18 С трудом, но нам все же удалось преодолеть кризис в Ucom: Гурген Хачатрян
- 21.04-19:58 ОДКБ призвал ОЗХО не игнорировать применение Азербайджаном белого фосфора в Арцахе
- 21.04-19:16 Германия продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 21.04-19:12 Депутат НС Армении Нарек Мкртчян представил прошение об отставке
- 21.04-19:11 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 21.04-19:01 Состоялась встреча представителя МИД Армении с послами и спецпосланниками стран ЕС по ВП
- 21.04-18:58 Вице-премьер Тигран Авинян принял руководителя делегации ЕС в Армении
- 21.04-18:53 В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
- 21.04-18:15 В заявлении от 9 ноября 2020 года нет фраз “Зангезур”, “Сюник” или “коридор”: премьер- министр
- 21.04-18:14 Спецпредставитель Комитета министров СЕ выразил поддержку усилиям МГ ОБСЕ
- 21.04-17:59 Предстоящие на 22 апреля мероприятия
- 21.04-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-04-21
- 21.04-17:35 Своими провокационными заявлениями Алиев хочет отступить от договоренностей: Пашинян
- 21.04-17:34 Азиатские индексы снизились - 21-04-21
- 21.04-17:20 Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19
- 21.04-17:14 Асад подал заявку на регистрацию кандидатом на президентских выборах в Сирии
- 21.04-17:08 Полиция Берлина применила перцовый газ против демонстрантов
- 21.04-17:03 Глава Европарламента надеется на скорое возобновление сессий в Страсбурге
- 21.04-16:43 Путин подчеркнул важную роль России в прекращении 44-дневной войны
- 21.04-16:36 Реалии, созданные с применением силы, не могут быть законными: выступление Айвазяна на форуме ОБСЕ
09:15, 16.04.2021
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