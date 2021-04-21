Своими провокационными заявлениями Алиев хочет отступить от договоренностей: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявляя о претензиях в отношении территории Республики Армения, хочет выйти из достигнутых договоренностей и продолжить политику блокады Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в ходе состоявшегося в Сюнике совещания.

«После 44-дневной войны ситуация с безопасностью вокруг Сюникской области изменилась, и эта ситуация усугубляется провокационными и беспорядочными, противоречивыми заявлениями руководства Азербайджана. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти заявления противоречат друг другу. С одной стороны, руководство Азербайджана заявляет, что у него нет территориальных претензий или ожиданий в отношении Армении, с другой стороны, заявляет об открытии Зангезурского коридора силой», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что эти заявления носят провокационный характер, они должны удостоиться должного внимания, реакции, в том числе со стороны дипломатических представительств нашей страны на международной арене.

«В заявлении от 9 ноября нет слов «Зангезур», «Сюник» или «коридор», речь идет об открытии региональных коммуникаций и в московском заявлении от 11 января мы четко констатировали, что должно произойти открытие всех каналов связи.

Если Азербайджан говорит о коридоре Зангезура, то по этой логике Армения может говорить о коридоре Нахичевана, северо-азербайджанском коридоре, потому что по договоренности Азербайджан может получить только такой «коридор», аналогичный которому Армения получит через Азербайджан, в том числе через территорию Нахичевани», - сказал премьер.

Пашинян добавил, что такими провокационными заявлениями руководство Азербайджана просто хочет выйти из договоренностей, обостряя ситуацию в регионе, и по сути, продолжить политику блокады Армении.

В интервью азербайджанскому телеканалу 20 апреля президент Азербайджана пригрозил применить силу против Армении.