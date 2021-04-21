Асад подал заявку на регистрацию кандидатом на президентских выборах в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад подал заявку в Высший конституционный суд страны на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство SANA.

"Высший конституционный суд проинформировал, что Башар Хафез Асад подал запрос о выдвижении на пост президента республики", - заявил спикер Народного совета (парламента) Хаммуда Сабаг.

Президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая.