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Асад подал заявку на регистрацию кандидатом на президентских выборах в Сирии

Асад подал заявку на регистрацию кандидатом на президентских выборах в Сирии

 Действующий президент Сирии Башар Асад подал заявку в Высший конституционный суд страны на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство SANA.

"Высший конституционный суд проинформировал, что Башар Хафез Асад подал запрос о выдвижении на пост президента республики", - заявил спикер Народного совета (парламента) Хаммуда Сабаг.

Президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая.


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