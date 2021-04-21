Полиция Берлина применила перцовый газ против демонстрантов

Полиция Берлина в среду применила перцовый спрей против демонстрантов на Площади 18 марта, которые пытались пересечь ограждения. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе акции на Площади 18 марта большая группа лиц попыталась перелезть через ограждение. Это было пресечено нашими коллегами. В правоохранителей кидались бутылки, в ответ был применен перцовый спрей", - говорится в сообщении.

В Берлине рядом с правительственным кварталом с утра в среду продолжается акция протеста, демонстранты выступают против ужесточения локдауна. С утра в бундестаге ФРГ рассматривает очередной законопроект с поправками в закон об эпидемиологической защите населения. Этот закон предусматривает возможность для более жестких мер в борьбе с коронавирусом.