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Глава Европарламента надеется на скорое возобновление сессий в Страсбурге

Глава Европарламента надеется на скорое возобновление сессий в Страсбурге

Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли надеется, что ЕП сможет в ближайшее время вновь проводить пленарные сессии в Страсбурге после года приостановки из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в среду, выступая по видеосвязи на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Я был бы рад физически присутствовать сейчас в Страсбурге на вашем заседании. Я думаю и надеюсь, что Европарламент вернется, примется за обычную работу в Страсбурге в ближайшее время", - сказал он.

Сессии Европарламента обычно проводятся и в Брюсселе, и в Страсбурге. Однако вот уже больше года ЕП полностью "переехал" в Брюссель из-за пандемии коронавируса, в связи с чем власти Франции не раз выражали недовольство.


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