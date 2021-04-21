Путин подчеркнул важную роль России в прекращении 44-дневной войны

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин коснулся роли России в прекращении 44-дневной войны. Как сообщает Арменпресс, Путин, в частности, отметил:

«Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединённых Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха».