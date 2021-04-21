В Ереване открылась выставка “По следам семей переживших Геноцид армян”

21 апреля во временном выставочном зале Музея-института Геноцида армян открылась экспозиция “По следам семей переживших Геноцид армян. Представлена история выживших после Геноцида армян, среди представленных историй есть и истории семей сотрудников музея. Об этих историях рассказывается впервые, представлены и уникальные предметы, хранящиеся в фондах музея: фотографии, документы, семейные реликвии и другие материалы. Есть отрывки из видеозаписей людей, переживших геноцид. Директор музея-института Арутюн Марутян упомянул, что это уже третье или четвертое поколение, многое уже забыто, сейчас делается попытка представить дошедшие до нас истории тридцати семей.

“Эти истории дошли до нас из Армении и из других стран. Можно сказать, что это первая музейная выставка, которая в таком большом объеме представляет истории семей переживших геноцид. Надеюсь, это будет продолжено. Новое поколение, чтобы понять, что произошло 100 лет назад, должно знать судьбы переживших геноцид”, - как сообщает Арменпресс, сказал Арутюн Марутян.

На открытии участвовали потомки выживших из США, Кипра, Аргентины, Франции и из других стран, а также тех, которые жили в Армении. Они представляли тяжелые пути, пройденные их семьями. По словам инициатора выставки Седы Парсамян, эти семьи делились своими тягостными историями с момента основания музея, веря, что здесь сохранятся их семейные реликвии - документы, рукописи, мемуары, фотографии и др.

“Это уникальные свидетельства, позволяющие высветить более чем вековые исторические события, которые предшествовали Геноциду армян, были во время геноцида и последовали за ним. Истории семей на этой выставке представляют весь Геноцид армян во всех его проявлениях и со всеми тяжелыми последствиями. В то же время эти истории раскрывают всю трагедию Геноцида армян и на индивидуальном уровне”, - сказала Седа Парсамян. Некоторые из оставшихся в живых семей были обычными гражданами, некоторые из них своей деятельностью и профессиональными навыками внесли значительный вклад в развитие Османской империи. Судьбы всех их были переплетены одной общей трагедией - Геноцидом армян. Те немногие люди, которые пережили эту трагедию, были изгнаны со своей родины, разбросаны по миру и заложили основу для новой жизни на чужих берегах. В некоторых случаях одному или двум членам многодетных семей удавалось спастись, и, преодолев эту трагедию, они вновь находили себя и становились продолжателями истребленного рода.

На открытии выставки состоялась презентация книги, рассказывающей историю одной из представленных семей - семьи Текелян из Малатьи. Выставка продлится до 10 сентября этого года.