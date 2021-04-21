Роухани заявил, что санкции США помешали Ирану получить миллионы вакцин от COVAX

Власти Ирана планировали получить миллионы доз вакцины от коронавируса через COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса), однако этому помешали санкции США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки в месяце Эсфанд (по иранскому календарю, соответствует 19 февраля - 20 марта - прим. ТАСС), и сегодня миллионы людей получили бы вакцину", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "иранская сторона договорилась [через COVAX] закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла [из-за ограничений, наложенных США]". "Я бы хотел, чтобы наш народ отчетливо осознал это преступление Вашингтона", - добавил Роухани.

В январе официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран провел переговоры с COVAX и исламская республика получит 16,8 млн доз вакцины от коронавируса. Однако затем было объявлено о задержках в поставках.