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Индонезийская подлодка пропала во время учений около Бали

Индонезийская подлодка пропала во время учений около Бали

Индонезийская подлодка с 53 людьми на борту в среду пропала к северу от острова Бали. Как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ со ссылкой на военное командование Индонезии.

Речь идет о подлодке KRI Nanggala-402 немецкого производства. Она участвовала в учениях к северу от Бали, когда перестала выходить на связь.

Власти Индонезии запросили помощи у министерств обороны Австралии и Сингапура.

 


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