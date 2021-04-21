Пашинян в областной администрации Сюника проводит совещание

Премьер-министр Никол Пашинян в здании Сюникской областной администрации проводит совещание. Как сообщает Арменпресс, в совещании участвуют должностные лица области.

В совещании, состоявшемся в Капане, участвовали министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, директор СНБ Армен Абазян, начальник Полиции Ваге Казарян, губернатор Меликсет Погосян, заместители губернатора и другие должностные лица. Присутствовал и командир 4-го армейского корпуса генерал-майор Артак Будагян.

Перед зданием областной администрации собралась и группа недовольных граждан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля находится в Сюникской области. В ходе визита Пашинян сделал остановки в ряде населенных пунктов. Никола Пашиняна в Сюнике сопровождают министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и заместитель спикера НС Ален Симонян. В некоторых общинах группы граждан пытались помешать передвижению премьер-министра и общению с жителями.