Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно соглашению, в 1996 году стороны обязались создать Межгосударственный резерв биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ за счет долевого участия. После одобрения правительства проект закона о выходе из этого соглашения будет направлен на рассмотрение в Верховную раду.

"Выйти из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, совершенного в Москве 12 апреля 1996 года", - говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой межгосударственный резерв находится в РФ, а номенклатура препаратов, включенных в реестр, в основном ориентирована на заболевания, которые случаются на территории России. Также сообщается, что препараты резерва не удовлетворяют современные потребности. Вместе с тем Украина последние 10 лет не использовала препараты и другие средства защиты животных из этого резерва. Поэтому дальнейшее участие Украины в соглашении нецелесообразно.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.