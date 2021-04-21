Произошедшее в Агараке и Мегри - это действия, организованные известными кругами: Мане Геворкян

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворкян коснулась инцидентов, произошедших в ходе визита премьер-министра в Агараке и Мегри. Как передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра сделал запись на своей странице в Facebook.

“Остановка в Капане, капанцы тепло приветствуют премьер-министра. А произошедшее в Агараке и Мегри - это действия, организованные известными кругами, и не имеют никакого отношения к самим агаракцам и мегринцам”, - написала Геворкян.