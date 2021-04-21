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В память о жертвах Геноцида армян в Ереване прозвучит “Реквием” Верди

В память о жертвах Геноцида армян в Ереване прозвучит “Реквием” Верди

В память о жертвах Геноцида армян в Ереване в исполнении Национального филармонического оркестра Армении прозвучит “Реквием” Верди.

Как передает Арменпресс, вечер состоится 25 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна.

Солисты  - известные оперные исполнители сопрано Рузан Манташян, меццо-сопрано Олеся Петрова, тенор Липарит Аветисян и бас Евгений Ставинский.

В концерте примет участие Национальный академический хор Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ованес Чекиджян). “Реквием” прозвучит под руководством художественного руководителя и главного дирижера филармонического оркестра Эдуарда Топчяна.


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