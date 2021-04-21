Ставится балет “Лысый ежик”: Нуне Саркисян посмотрела репетицию балета по ее сказке

Супруга президента Республики Армения Нуне Саркисян в Ереванском государственном хореографическом колледже присутствовала на репетиции детского балета по мотивам ее сказки “Лысый ежик”. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Идея постановки балета принадлежит госпоже Саркисян. Это, в основном, благотворительный проект, все участники которого работают бесплатно, в том числе и художник по костюмам Айгана Гали (Лондон). В постановке в основном заняты младшие и средние учащиеся колледжа. В частности, автором музыки является 15-летний Григор Баласанян, автором постановки является преподаватель Ереванского государственного хореографического колледжа Ваге Бабаджанян.

Музыку записал Государственный симфонический оркестр Армении под руководством дирижера Сергея Смбатяна.

“Постановка детского балетного спектакля, которая скоро будет готова, беспрецедентна в армянской действительности, поскольку предназначена для самых маленьких детей. В балете очень мало детского репертуара. Поэтому необходимость такой инициативы всегда существовала. Мы уверены, что балет понравится нашим зрителям” - сказала Асмик Маркосян, заместитель директора Ереванского государственного хореографического колледжа, добавив, что дети с большим энтузиазмом принимают участие в репетициях и с нетерпением ждут выступления на сцене. Кстати, выступят учащиеся колледжа от 6 до 18 лет.

Посмотрев репетицию балета, госпожа Нуне Саркисян поблагодарила за проделанную работу и пожелала участникам успехов.