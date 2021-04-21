КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН, с осени 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"В связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы. Международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа – с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера. Как результат – в марте страну покинули последние командированные сотрудники гуманитарных агентств, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), оставив во главе странового отделения на месте принятый персонал", - сказал Ильичев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом он напомнил, что Россия в 2020 году по двусторонней линии поставила Пхеньяну 50 тысяч тонн пшеницы.

По словам Ильичева, на сегодняшний день "перспективы отмены тотальных карантинных ограничений в стране не просматриваются". "Именно от этого и будет напрямую зависеть возможность возвращения международных гуманитарных агентств в КНДР, а также российское участие в их операциях", - отметил дипломат.

В то же время, добавил он, на экономическую и гуманитарную ситуацию в Северной Корее оказывают существенное влияние санкции, "причем на ограничительные меры, введенные СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, накладываются "драконовские" односторонние рестрикции".