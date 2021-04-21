Сын умершего президента Чада стал исполняющим обязанности главы государства

Глава переходного военного совета Чада генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно стал исполняющим обязанности президента Республики Чад - главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Об этом говорится в опубликованной в среду на официальном портале президента Чада хартии переходного периода.

"В результате того, что пост президента Чада оказался 20 апреля текущего года вакантным после смерти Идрисса Деби Итно, создаются органы управления переходного периода, - говорится в документе. - Это переходный военный совет, переходный национальный совет и переходное правительство",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Установлено, что глава военного совета исполняет обязанности президента Чада. Эту должность и занимает с момента формирования органа 20 апреля сын умершего президента Махамат Идрисс Деби Итно.

Одновременно в Чаде приостановлено действие конституции, роль которой выполняет хартия переходного периода. Сам переходный период продлится 18 месяцев, после чего состоятся выборы в обновленные государственные структуры.