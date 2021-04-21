Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть МО Армении
14:37, 21 Апрель, 2021
Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
Глава правительства обошел воинскую часть, ознакомился с оперативной ситуацией и социально-бытовыми условиями военнослужащих.
Он побеседовал с военнослужащими, выразил им благодарность за самоотверженную службу и пожелал мирной службы.
Никол Пашинян осмотрел и столовую, ознакомился с меню, побывал в казарме.
Նիկոլ Փաշինյանը շրջել է նաեւ ճաշարանում, ծանոթացել ճաշացանկին, եղել զորանոցում։
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