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Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть МО Армении

Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть МО Армении

Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Глава правительства обошел воинскую часть, ознакомился с оперативной ситуацией и социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Он побеседовал с военнослужащими, выразил им благодарность за самоотверженную службу и пожелал мирной службы.

Никол Пашинян осмотрел и столовую, ознакомился с меню, побывал в казарме.

Նիկոլ Փաշինյանը շրջել է նաեւ ճաշարանում, ծանոթացել ճաշացանկին, եղել զորանոցում։

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