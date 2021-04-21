Известны группы соревнований по футболу Олимпийских игр

Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр в Токио.

Как передает Арменпресс, бывшие чемпионы мира и Олимпийских игр - сборные Барзилии и Германии вошли в одну группу.

В результате жеребьевки были сформированы следующие группы:

Группа “A”: Япония, Южная Африка, Мексика, Франция

Группа “B”: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния

Группа “C”: Египет, Испания, Аргентина, Австралия

Группа “D”: Бразилия, Германия, Кот-Д'Ивуар, Саудовская Аравия

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.