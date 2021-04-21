Известны группы соревнований по футболу Олимпийских игр
14:28, 21 Апрель, 2021
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр в Токио.
Как передает Арменпресс, бывшие чемпионы мира и Олимпийских игр - сборные Барзилии и Германии вошли в одну группу.
В результате жеребьевки были сформированы следующие группы:
Группа “A”: Япония, Южная Африка, Мексика, Франция
Группа “B”: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния
Группа “C”: Египет, Испания, Аргентина, Австралия
Группа “D”: Бразилия, Германия, Кот-Д'Ивуар, Саудовская Аравия
24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.
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