Российские миротворцы в Арцахе разминировали 2 017 га территорий

Специалисты Международного Центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию территорий и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Российские миротворцы за прошедшие сутки разминировали территорию в 5 га и 1 км дорог.

“В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 017 га территорий, 621 км дороги, 1 716 строений, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 580 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.