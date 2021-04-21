Путин заявил, что посвящает послание парламенту внутренним вопросам

Президент России Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил о намерении посвятить его внутренним вопросам.

"Сегодняшнее послание главным образом будет посвящено нашим внутренним вопросам", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что начало пандемии коронавируса было временем абсолютной неопределенности.

Он признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией.

Глава государства отметил, что миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению президента, коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой, все рубежи нужно держать под контролем.

Семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России вышли на первый план, страна всегда будет защищать эти ценности, сказал Путин.

Он призвал россиян максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей для борьбы с COVID-19.

По словам Путина, решение задачи формирования коллективного иммунитета к COVID-19 к осени во многом зависит от самих граждан.