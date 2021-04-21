Сергей Минасян встретился с председателем Постоянной комиссии по внешним отношениям Сената Румынии

Посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян 15 апреля встретился с председателем постоянной комиссии по внешним отношениям Сената Румынии Титусом Корлацеаном. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Республики Армения в Румынии.

Во встрече с румынской стороны участие приняли вице-председатель комиссии Роберта-Алма Анастасе и секретарь Кристиан Бордей.

Поздравив сенаторов с избранием на должности, посол представил собеседникам положительную динамику межпарламентского диалога между Румынией и Арменией в предыдущие годы.

Сенаторы выразили надежду, что параллельно со спадом пандемии нужно будет активизировать и межпарламентские контакты и сотрудничество.

Стороны подчеркнули важность вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, выразив надежду, что оно создаст новые возможности для сотрудничества между двумя странами, особенно в контексте 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией.

В ходе встречи посол Минасян коснулся темы войны 2020 г., развязанной Азербайджаном против Арцаха при непосредственном содействии Турции, привлекая внимание собеседников к вопросу возвращения армянских военнопленных и заложников в Азербайджане и к вопросу сохранения армянского историко-культурного наследия.

Посол обратил внимание сенаторов и на открывшийся на днях в Баку так называемый “парк военных трофеев”, посвященный Арцахской войне, представив очевидные факты проявления арменофобии и вражды, расизма и геноцидальных намерений, пропагандируемых в Азербайджане на самом высоком политическом уровне.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули важную роль армянской общины Румынии как в общественной, политической, экономической и культурной жизни Румынии, так и в деле создания и укрепления многовековых дружественных отношений между народами Армении и Румынии.