Музей Геноцида армян работает над представлением карабахского вопроса широкой научной общественности

В Музее-институте Геноцида армян создана рабочая группа по изучению нагорно-карабахского конфликта, насилии в отношении армян Азербайджана и Нахичевани в ХХ и ХХI веках.

Как сообщает Арменпресс, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян, представляя журналистам проделанные в 2020 году работы, отметил, что работы группы для научного сообщества других стран будут доступны и на иностранных языках.

“Во время прошлогодней 44-дневной войны мы обнаружили, что у нас есть серьезная проблема представления наших вопросов зарубежной научной общественности на иностранных языках. Именно поэтому мы за счет наших внутренних ресурсов сформировали группу для изучения вопросов Арцаха, насилий, совершенных против армян Азербайджана и Нахичевани в ХХ и ХХI веках. И их работы мы представим и на иностранных языках. Конечно, результаты не сразу будут заметны, но в ближайшее время они станут известны”, - сказал Арутюн Марутян. В настоящее время в группу входят три научных работника. Арутюн Марутян выразил надежду, что сформированная группа в будущем станет отделом.

Представляя предстоящие мероприятия, Арутюн Марутян упомянул, что совместно с отделом армяноведения и гуманитарных наук Национальной академии наук Национальной академии наук и ЕГУ они решили с 16 по 18 сентября этого года провести конференцию “На перекрестках Геноцида, армянских требований и арцахского вопроса. Ретроспективные оценки и перспективы”.

В ближайшее время в музее будут рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием темы Геноцида армян. В 2022 году планируется провести конференцию “Вызовы преподавания темы Геноцида армян в 21 веке”, чтобы детально изучить эту сферу, выявить проблемы и обсудить их.

“Нам необходимо выяснить, понять, как преподавать тему Геноцида армян, какие есть проблемы, и как их решать. Есть над чем поработать”, - сказал директор Музея-института Геноцида армян.