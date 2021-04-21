В сравнении с мартом 2020г. количество рабочих мест, обеспеченных доходом, увеличилось на 2 500: КГД

Комитет государственных доходов сообщает, что на основании данных, отраженных в ежемесячных расчетах подоходного налога и социального платежа, представленных налогоплательщиками в налоговый орган, были подведены итоги показателей за март 2021 года.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространил Комитет государственных доходов.

В частности, по данным на март 2021 г., количество рабочих мест, обеспеченных доходом (налоговой базой), составило около 622 005 , что по сравнению с мартом 2020 года, больше примерно на 2 500, по сравнению с мартом 2019 года на 38 500, а по сравнению с мартом 2018 г. на 85 500.

При этом в марте 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлых лет увеличились и доходы (налоговая база), налог на прибыль, а также доход на одно рабочее место (налоговая база). В частности, в марте этого года доход составил 131,5 млрд драмов, по сравнению с мартом 2020 г. больше на 7,8 млрд драмов, по сравнению с мартом 2019 года на 24,1 млрд драмов, а по сравнению с мартом 2018 г. на 38 млрд драмов. Налог на прибыль в 2021 году в марте составил 28,2 млрд драмов, в марте 2020 г. - 27.9 млрд драмов, в марте 2019 года - 27 млрд драмов, а в в марте 2018 года - 23,3 млрд драмов.

Доход с одного рабочего места (налоговая база) в марте 2021 г. составил 211 300 драмов, что больше аналогичного показателя марта 2020 г. на 11,800 драмов. По сравнению с мартом 2019 года больше на 27,400 драмов. По сравнению с мартом 2018 года на 37 200 драмов.