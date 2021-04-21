В Индии выявили новую мутацию коронавируса

Новая мутация коронавируса была выявлена в индийском штате Западная Бенгалия, заявил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

"B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", – написал он в Twitter.

В Западной Бенгалии увеличилось число заражений коронавирусом: за последние сутки там обнаружили почти 10 тысяч новых случаев. Специалист отметил, что о новой мутации пока мало чего известно, в том числе и то, может ли она вызывать повторные инфекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По его словам, пока нет убедительных доказательств того, что что именно B.1.618 вызвал волну заболеваемости в Западной Бенгалии, за исключением того, что "количество и пропорции значительно увеличились в последние месяцы".

"Эти вопросы помогут решить более целенаправленные эпидемиологические исследования", – подчеркнул Скария.

Ранее радио Sputnik сообщило, что иммунолог оценил вероятность повторного заражения при новой волне COVID.