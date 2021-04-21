С точки зрения публикаций, 2020 год для Музея-института Геноцида армян был продуктивным

В 2020 году в Музее-институте Геноцида армян из-за эпидемии наблюдалось значительное сокращение числа посетителей. Как сообщает Арменпресс, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян, представляя на пресс-конференции результаты и достижения Музея-института за прошедший год, отметил, что если в 2019 году их посетило 95 000 человек, то в 2020 году их было всего 5 000. Количество посетителей сократилось примерно в 19 раз.

“Музей был закрыт с марта до конца августа. В прошлом году музей посетили всего около 5 000 посетителей. В музее есть проблема с естественной вентиляцией, поэтому на время он был закрыт, но в этом году мы восполнили этот пробел”, - сказал директор.

С точки зрения посещений в 2020 году музей имел потери, но с точки зрения публикаций, год для Музея-института Геноцида армян был довольно продуктивным. Опубликовано более 10 книг. Директор особо выделил работу кандидата исторических наук Нарека Погосяна “Вопрос Геноцида армян в исследованиях Рафаэля Лемкина”. Подготовлен труд Шушан Хачатрян “Роль религии в осуществлении Геноцида армян”. Кроме того, готовится серия “Воспоминания переживших Геноцид армян”. Вышел в свет геноцидологический журнал. При содействии музея была издана иллюстрированная книга Раймонда Кевркяна “Геноцид армян и его последствия”.