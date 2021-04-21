Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19
Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания начала разрабатывать таблетки или капсулы для лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте BBC News.
Премьер-министр выразил надежду, что они появятся к осени и помогут бороться с ожидаемой третьей волной.
В настоящее время создается целевая группа для надзора за работой и будущими испытаниями над новым препаратом. Когда Джонсон представил новую целевую группу на телевизионном брифинге для прессы, он признал рост числа случаев заболевания за рубежом и вероятность возникновения новой волны пандемии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Премьер-министр добавил: "Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями."
Противовирусные препараты могут быть третьим методом защиты, наряду с прививками, включая бустерные прививки, и массовыми тестированиями, по мнению Джонсона.
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