Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания начала разрабатывать таблетки или капсулы для лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Премьер-министр выразил надежду, что они появятся к осени и помогут бороться с ожидаемой третьей волной.

В настоящее время создается целевая группа для надзора за работой и будущими испытаниями над новым препаратом. Когда Джонсон представил новую целевую группу на телевизионном брифинге для прессы, он признал рост числа случаев заболевания за рубежом и вероятность возникновения новой волны пандемии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Премьер-министр добавил: "Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями."

Противовирусные препараты могут быть третьим методом защиты, наряду с прививками, включая бустерные прививки, и массовыми тестированиями, по мнению Джонсона.