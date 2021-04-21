В Арцахе подтверждено 6 случаев COVID-19: министерство призывает вакцинироваться

В Арцахе в результате 131 тестов, проведенных 20 апреля, подтверждено 6 новых случаев COVID-19. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 32 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 5 835 тестов на COVID-19, из которых 734 оказались с положительным результатом”, - сообщают из МЗ Арцаха, призывая следовать противоэпидемическим инструкциям, дабы избежать новых вспышек и преодолеть инфекцию COVID-19. В министерстве отмечают, что в Арцахе с 19 апреля началась вакцинация против COVID-19.

“Советуем и просим граждан из целевых групп, в частности, медицинских работников, лиц в возрасте 65 лет и старше, хронических больных и всех, желающих вакцинироваться, для вакцинации обратиться в Центр эпидемиологии и гигиены Министерства здравоохранения Республики Арцах”, - сообщают в ведомстве.