Национальный киноцентр и Национальная галерея Армении представят редкие образцы культурного наследия

Для большей популяризации единственных и уникальных образцов армянского киноискусства и изобразительного искусства, 20 апреля между Национальным киноцентром Армении и Национальной картинной галереей Армении был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Арменпресс в Национальном киноцентре Армении, согласно Меморандуму о двустороннем сотрудничестве образцы кинонаследия будут переданы в музей, чтобы исключительным и редким кадрам дать новую жизнь и новое дыхание (лекции, показы, кинопросмотры).

За подписанием меморандума последовало открытие в Национальной картинной галерее Армении экспозиции под названием “СА-НРАНИЦ-ХИН” (Этот старее того), открывшейся по случаю Международного дня памятников и исторических мест, основными темами которой являются средневековые монастырские комплексы Ахпат и Санаин, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве исключительных ценностей, созданных человечеством.

В своеобразной экспозиции представлена и уникальная инсталляция кадров из филма Параджанова “Цвет граната”, отреставрированная Национальным киноцентром Армении (в виде сцен монастырских комплексов Ахпат и Санаин).

"Диалог, носящий важнейшее послание переоценки культурного наследия армянского киноискусства и изобразительного искусства, стал поводом для руководителей двух государственных структур - Шушаник Мирзаханян (Национальный киноцентр Армении) и Марине Акопян (Национальная галерея Армении) - подписать этот перспективный Меморандум о сотрудничестве”, - говорится в сообщении.