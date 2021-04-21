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В Армении подтверждено 1 033 новых случаев COVID-19

В Армении подтверждено 1 033 новых случаев COVID-19

По положению на 21 апреля в Армении всего подтверждено 210 518 новых случаев COVID-19, 190 271 заболевших вылечились, есть 3 944 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 316 пациентов. Всего проведено 946 642 тестов.  Арменпресс об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 641 тестов, подтверждено 1 033 новых случаев COVID-19. 583 заболевших вылечились. Есть 25 летальных исходов.

 Зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 987.


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