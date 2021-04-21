Виновного в смерти Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму строгого режима в Миннесоте

Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный во вторник виновным по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, переведен в тюрьму строгого режима Оук-Парк-Хайтс недалеко от Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом во вторник сообщил телеканал KARE.

В настоящее время экс-полицейский содержится в одиночной камере. "Он находится в безопасности и под охраной в тюрьме Оук-Парк-Хайтс", - приводит телеканал слова представителя службы исполнения наказаний Миннесоты Пола Шнелла.

Суд присяжных в Миннеаполисе во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.