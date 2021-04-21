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В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

В результате стрельбы, устроенной офицером в Колумбусе, штат Огайо, во вторник днем погибла 16-летняя темнокожая девушка Макайя Брайант, cообщает телеканал Fox News.

Первоначально полиция была вызвана на место происшествия в восточной части города около 3:45 вечера по сообщению о попытке поножовщины. Жертва впоследствии скончалась в местной больнице,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Хейзел Брайант, представившаяся тетей Макайи Брайант, сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми по соседству.


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