Армен Григорян примет участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с 26 по 30 апреля 2021 года будет в Российской Федерации, в Москве и в Республике Таджикистан в Душанбе для участия в заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора коллективной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СБ Армении.

В рамках визита предусмотрены и двусторонние встречи.