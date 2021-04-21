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Армен Григорян примет участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ

Армен Григорян примет участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с 26 по 30 апреля 2021 года будет в Российской Федерации, в Москве и в Республике Таджикистан в Душанбе для участия в заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора коллективной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СБ Армении.

В рамках визита предусмотрены и двусторонние встречи.


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