Армен Григорян примет участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ
10:55, 21 Апрель, 2021
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с 26 по 30 апреля 2021 года будет в Российской Федерации, в Москве и в Республике Таджикистан в Душанбе для участия в заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора коллективной безопасности.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СБ Армении.
В рамках визита предусмотрены и двусторонние встречи.
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