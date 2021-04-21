Армен Саркисян посетил ряд общин Сюникской области

В рамках рабочего визита в Сюникскую область Президент Республики Армен Саргсян вместе с Защитником прав человека Арманом Татояном посетил село Давид Бек, входящее в состав расширенной общины Капана, встретился с главой капанской общины Георгием Парсяном, главами сел Давид Бек и Кагнут Бениамином Погосяном и Артуром Ованеесяном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся после войны.

Главы общин, представляя проблемы своих сел, приоритетным назвали вопрос обеспечения безопасности. Было отмечено, что значительные площади пахотных земель, пастбищ и лугов, в том числе и находящихся в частной собственности, контролируются Азербайджаном, и жители не имеют к ним доступа. Также были подчеркнуты безработица и ряд других социально-экономических проблем.

Касаясь упомянутых вопросов, президент Саргсян создание новых рабочих мест, чтобы люди оставались и жили на своей земле, назвал необходимостью. “Думайте, вносите предложения, вам лучше знать, какие работы нужно провести в ваших общинах. Если будут предложения, постараюсь их поддержать, найду пути и средства”, - сказал президент.

Затем Президент Саргсян и Защитник прав человека посетили село Чакатен. Там они встретились с жителями сел Шикахох, Срашен и Неркин Хэнд, которые также входят в расширенную общину Капана.

Здесь и жители, и главы общин жизненно важными назвали вопросы безопасности, разграничения и пастбищ. Они подчеркнули, что сейчас приграничные общины нуждаются в большем внимании. “Армения начинается с Неркин Анда”, - сказал один из местных жителей.

Отвечая на это замечание, президент республики подчеркнул, что он полностью согласен с этой точкой зрения, и сам неоднократно ее высказывал. “Одна из наших проблем в том, что мы думаем, что Армения - это Ереван. Мы живем в Ереване, и не едем в регионы”.

Касаясь представленных проблем, президент с сожалением отметил, что проблема номер один во всех посещенных им населенных пунктах - это безопасность. Говоря о вопросах демаркации, президент отметил, что к этому процессу должны быть привлечены как специалисты, так и жители населенных пунктов. “У многих из вас есть документы, подтверждающие, что это пастбище, это поле или этот сад были вашей собственностью, - вы должны предоставить эти документы Защитнику прав человека”, - сказал президент. “Помимо межправительственных соглашений, карт и всех других переговорных процессов, есть еще и права человека”.

Защитник прав человека Арман Татоян добавил, что их исследования показали, что есть страны, при делимитации и демаркации которых приоритет отдается кадастровым документам, потому что они в основу берется человек и его права. “Мы должны зафиксировать и показать правовые нарушения, незаконность, эти документы также могут быть использованы в будущем.

Отвечая на вопрос о возможном содействии жителям со стороны Института президента, президент Саргсян отметил, что он, посетив общины и узнав о проблемах на месте, готов сделать все в рамках полномочий института. “Есть вопросы, за которые отвечает государство, но есть те, которые могут быть решены международными организациями путем благотворительности. Есть и системные проблемы. “Необходимо создать новые рабочие места и новые виды деятельности, чтобы противник мог видеть, что эти деревни процветают, а не опустошаются”, - подчеркнул он. – “Каждый должен отвечать за благополучие села. Вы на этом фронте, на этом фронте есть не только стрельба, но и успех села, так что всем нам есть чем заняться. Все в наших руках, у нас все будет в порядке, если мы будем организованными, не будем обманывать себя, не будем ждать и надеяться, что кто-то придет и решит за нас наши проблем”.

В ходе встреч было предложено сформулировать и обобщить все проблемы, представить их в Аппарат Президента республики и Защитника прав человека для обсуждения возможностей содействия в рамках их полномочий.