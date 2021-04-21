Изменения в Суперлиге

Суперлига, созданная несколькими европейскими футбольными клубами, будет изменена.

Как передает Арменпресс, об этом пишет AP. Суперлига изменится, так как несколько английских клубов заявили о выходе из нее.

12 европейских футбольных клубов объединились вокруг идеи создания Суперлиги. Суперлига представляет собой турнир, участниками которого будут 20 команд, 15 из которых - неизменные клубы. Остальные 5 команд получат право участвовать в турнире, преодолев квалификационный раунд. Основателями Суперлиги являются команды «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Инициаторами Суперлиги являются президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзер. Клубы-участники предварительно получат по 89 - 310 млн евро.