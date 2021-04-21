Боксер Папазян вышел в финал молодежного чемпионата мира

Ованнес Папазян, представляющий Армению, вышел в финал молодежного чемпионата мира, который проходит в польском городе Кельц.

Как передает Арменпресс, в полуфинале супертяжелой весовой категории Папазян одержал блестящую победу над кубинцем Фернандо Арзола Лопесом. В третьем раунде армянский боксер мощным ударом свалил соперника, после чего рефери остановил поединок.

“Папазян провел отличный бой. Кубинцы всегда выделялись своей тактикой и техникой, но Ованнес проявил большую силу воли и смог добиться блестящей победы”, - сказал в беседе с пресс-службой Федерации бокса Армении главный тренер молодежной сборной Карен Агамалян.

Финальный бой в супертяжелой весовой категории состоится 23 апреля. Ованнес поборется с представителем Узбекистана.