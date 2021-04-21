Заявление президента Азербайджана - доказательство геноцидальной политики в отношении армян: ЗПЧ

Зашитник прав человека в Армении Арман Татоян обратился к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который говорил обо всем населении Армении, явно угрожая применением силы. Арменпресс представляет заявление Защитника прав человека Армении, сделанное по этому поводу.

“Президент Азербайджана 20 апреля 2021 г. в интервью главному азербайджанскому телеканалу (Azərbaycan Televiziyası) о всем населении Армении говорил с открытыми угрозами промененивя силы и войны.

Говоря о территории суверенной Республики Армения, он заявил о создании так называемого “зангезурского коридора” и изгнании оттуда населения Армении, независимо от воли Армении. Президент Азербайджана также отметил. “На реализацию программы мобилизованы все силы. Таким образом, 101 год спустя азербайджанский народ возвращается в оккупированный Зангезур”.

До этого в своих выступлениях 12-13 апреля 2021 года президент Азербайджана открыто заявлял, что люди, живущие в Армении и в Арцахе, и весь армянский народ имеют психологические расстройства. Они наполнены ядом, они непонятны, высокомерны, они дикари без морали и т. д. В противовес этому он, по его мнению, ставил преимущества азербайджанского народа, считая его выше армянского народа по классу, морали и психологии.

Очевидно, что интервью президента Азербайджана 20 апреля является еще одним доказательством политики геноцида, оно несет в себе стремление запугать все население Армении, что строго запрещено международным правом. Все это делается путем откровенного искажения исторических фактов, представляя Зангезур как историческую территорию Азербайджана.

Защитник прав человека Армении заявляет, что президент Азербайджана делает заявления, свидетельствующие о фашистской политике, особенно после войны 2020 года.

Очевидно, что таким образом президент Азербайджана разжигает межнациональную рознь на высшем государственном уровне, то есть ненависть к армянам, и проводит публичную пропаганду вражды.

Профессиональные исследования офиса Защитника прав человека Республики Армения подтверждают, что именно такая политика Азербайджана стала причиной зверств, обезглавливания, пыток и других военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против мирных жителей и военнослужащих во время войны и после нее.

В эти дни Защитник прав человека проводит ознакомительную работу в общинах Сюникской области Республики Армения. Результаты работы подтверждают, что азербайджанские военные обстреливают мирные населенные пункты, открыто запугивая мирных жителей и детей, и даже делая руками соответствующие знаки.

Защитник прав человека Армении настоятельно привлекает внимание международных организаций, особенно тех, которые занимаются правами человека, на эти геноцидальные и фашистские проявления.

Международные организации должны учитывать, что именно их молчание способствовало зверствам Азербайджана во время войны, невероятно грубым нарушениям прав человека. Именно поэтому президент Азербайджана делает столь агрессивные заявления, подрывающие основы международного права.

Необходимо решительными, реальными средствами, ориентированными на результат, предотвратить геноцидальную фашистскую политику Азербайджана, государственную пропаганду ненависти и вражды к армянам, чтобы в будущем исключить новые нарушения прав и новые военные преступления”.