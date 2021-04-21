Мы осуждаем притязания президента Азербайджана на территориальную целостность Армении: МИД РА

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян обратилась к заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в интервью одному из азербайджанских телеканалов пригрозил применить против Армении силу. Арменпресс представляет комментарии пресс-секретаря МИД Армении в ответ на вопросы СМИ.

Вопрос: В интервью азербайджанскому телеканалу президент Азербайджана пригрозил применить против Армении силу. Прокомментируйте, пожалуйста, это заявление.

Ответ: Мы решительно осуждаем притязания президента Азербайджана на территориальную целостность Армении. Подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире и примирении.

Примечательно, что подобные угрозы исходят накануне годовщины Геноцида армян с целью выступить перед армянским народом с позиции силы.

Мы находимся в постоянном контакте с нашим стратегическим союзником, а также со всеми нашими партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе.

Армения примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.