Европейские индексы снизились - 20-04-21

МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.55% и составил 15129.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.09% и составил 6165.11 пункта, британский FTSE снизился на 2.00% и составил 6859.87 пункта, а российский RTSI снизился на 1.43% и составил 1455.43 пункта.