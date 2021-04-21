Цены на цветные металлы - 20-04-21

ЛОНДОН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.77% и составила 2342.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.87% и составила 9398.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.27% и составила 2046.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.06% и составила 16120.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.63% и составила 26768.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.40% и составила 2864.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.64% и составила 24096.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.