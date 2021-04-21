Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос лезгин стоит вдвойне остро

“Во время и после второй арцахской войны положение коренных народов, проживающих в Азербайджане, ухудшилось. В дни войны власти Азербайджана решали сразу две проблемы, отправляя на первую линию и в первую очередь представителей коренных народов. И уже после войны груз социальных и экономических проблем и человеческий потерь стали дополнительным ударом для этих народов. Сохранение их этнической идентичности - серьезный вызов для них.

В последнее время в социальных сетях все чаще озвучиваются проблемы и трудности, с которыми сталкиваются коренные народы Азербайджана. Следует отметить, что лезгинское движение в настоящее время довольно активно, создано множество организаций. Лезгины, проживающие в России, особенно в Дагестане, довольно активны и имеют институциональные возможности постоянно поднимать лезгинский вопрос.

Проблема коренных народов Азербайджана может развиваться, прежде всего, при наличии сильных бенефициаров. Проблема лезгин стоит вдвойне остро, она направлена как против Азербайджана, так и против России”.

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