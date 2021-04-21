Газета “Айастани Анрапетутюн”: Определение максимальной и минимальной стоимости лекарств

“После обсуждений с медицинскими работниками, а также с учетом результатов опроса и широкого использования лекарств, ГКЗЭК провела изучение трех рынков: M01A - нестероидные, обезболивающие, противовоспалительные препараты, 2 ․ C07A-бета-блокаторы или ингибиторы (в группу входят бета-блокаторы, используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях), 3. J02A - антибактериальные (противогрибковые) средства для регулярного применения.

Кстати, поскольку из соцопросов выяснилось, что независимо от размера дохода, наличия или отсутствия социального пакета, наличия или отсутствия медицинского страхования, наличия или отсутствия лекарств, для потребителей большое значение имеет эффективность лекарств, меньшее наличие побочных эффектов и их стоимость. Газета “Айастани Анрапетутюн” поинтересовалась у ГКЗЭК ценовой политикой в данной сфере.

Какие проблемы зафиксировала комиссия, и какие она предлагает решения? Мы задаем эти вопросы, особенно учитывая, что в ряде европейских стран установлены максимальные и минимальные цены на лекарства”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.