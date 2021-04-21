Газета “Айастани Анрапетутюн”: Регион подвергается стремительным переменам

“В регионе, в котором расположена и Армения, происходят стремительные политические перемены. Улучшение отношений между Россией и Турцией сопровождается резкими словами последней в адрес ЕС, США и Израиля. Это явление, в свою очередь, провоцирует ответные действия. Эта организация и эти страны пока отвечают лишь мягкими “воспитательными” контрмерами. США вводят санкции против Турции, ЕС изо всех сил пытается удержать Турцию от отказа от Стамбульской конвенции и в то же время голосует за резолюцию против ее “младшего брата” Азербайджана об армянских военнопленных. Израиль, пользуясь ситуацией, развивает свой бизнес со странами, находящимися в конфликте с Турцией. Армянская сторона должна суметь извлечь как можно больше плодов из столь неблагоприятной ситуации, сложившейся вокруг Анкары”.

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