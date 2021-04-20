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Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы по вольной борьбе

Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. чемпионата Европы, проходящего в Варшаве, армянский борец встретился с молдаванином Михаилом Саввой и одержал победу со счетом 4: 3.

Позже за бронзовую медаль поборется другой представитель Армении Арман Авагян.

Команда по вольной борьбе принимает участие в чемпионате Европы с 5 спортсменами.


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