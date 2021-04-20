Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. чемпионата Европы, проходящего в Варшаве, армянский борец встретился с молдаванином Михаилом Саввой и одержал победу со счетом 4: 3.

Позже за бронзовую медаль поборется другой представитель Армении Арман Авагян.

Команда по вольной борьбе принимает участие в чемпионате Европы с 5 спортсменами.