Азербайджан нарушает не только трехстороннее заявление, но и ряд важных конвенций: португальский депутат ПАСЕ

Азербайджан не выполняет свои обязательства по совместному заявлению от 9 ноября. Как сообщает Арменпресс, об этом на пленарном заседании ПАСЕ заявил португальский депутат Поль Сочписко, добавив, что депутаты должны настаивать на возвращении армянских военнопленных и удерживаемых лиц.

«Армения выполнила свою часть соглашения, однако Азербайджан еще этого не сделал. А где сейчас Турция и Россия? Они просто партнеры по войне, а не по установлению мира? Вопрос о победе принципов гуманизма - это гуманитарный вопрос, вопрос достижения прочного мира ... Это задача Совета Европы. Азербайджан нарушает не только трехстороннее заявление, но и ряд важных конвенций», - сказал он.

По его словам, очень важно, чтобы Баку предоставил всю информацию о количестве военнопленных, условиях их содержания, так как есть информация о пытках. «Наша миссия заключается в том, чтобы Совет Европы делал все возможное для установления мира и диалога между Арменией и Азербайджаном. Важно, чтобы стороны выполнили взятые на себя обязательства, руководствуясь принципом доброй воли», - подчеркнул депутат ПАСЕ.