Мы призываем правительство Азербайджана освободить военнопленных: французский депутат ПАСЕ

В своем выступлении на весенней сессии ПАСЕ французский депутат Бернар Фурнье призвал правительство Азербайджана освободить армянских военнопленных.

«Во время и после конфликта ЕСПЧ призвал стороны соблюдать положения Конвенции об обращении с военнопленными. В ЕСПЧ поступило множество заявлений об удерживаемых лицах, которые были поданы родственниками пленников и правительством», - как сообщает Арменпресс, сказал Фурнье.

По словам парламентария, правительство Азербайджана предоставило общую информацию в ограниченном объеме. «Нашим главным приоритетом должно быть соблюдение Конвенции. Мы призываем Азербайджан полностью выполнять решения ЕСПЧ и не допускать пыток. Мы призываем правительство Азербайджана освободить военнопленных», - сказал Фурнье.