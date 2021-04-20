Наши пленные соотечественники должны вернуться в Армению: Рубинян в ПАСЕ

В начале своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном пленным армянам, депутат НС Армении Рубен Рубинян обратился к своим европейским коллегам с вопросом, называли ли их когда-нибудь собаками или больными.

«Меня и мой народ называли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что гнал армян из Карабаха, как собак. Затем он сказал, что армянский народ болен, его нужно лечить. А имели ли вы несчастье почти в режиме онлайн наблюдать, как ваши святилища подвергаются вандализму, как разрушаются ваши церкви и памятники? Наш народ видит это каждый день», - как передает Арменпресс, сказал Рубинян.

По словам депутата, Азербайджан совершил то, чего не делала ни одна европейская страна в течение 80 лет: он проявил ненависть к другому народу. «Сотни молодых армян удерживаются в стране, где их ненавидят. Наши пленные соотечественники должны вернуться в Армению, это не просто слово, это требование», - подчеркнул Рубинян.