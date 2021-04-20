Отказ вернуть пленных является нарушением прав человека и Женевских конвенций: депутат ПАСЕ

Армения проявила приверженность договоренностям, а Азербайджан отказывается выполнять их и возвращать пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом на пленарном заседании ПАСЕ заявила депутат Александра Луи.

«Азербайджан отказывается проявлять гуманность. Отказ вернуть пленных является нарушением прав человека и Женевских конвенций. Это очень важный принцип, согласно которому после боевых действий никого нельзя удерживать. Азербайджан утверждает, что эти люди были взяты в плен после войны или что они террористы. Однако эти люди оказались в осаде и взяты в плен. Они должны быть репатриированы», - сказала депутат.

По ее словам, есть подозрения, что в Азербайджане с пленными-армянами обращались бесчеловечно, есть подтверждающие это видео. По словам депутата, ЕСПЧ запросил Азербайджан об условиях их содержания, но не получил ответа.